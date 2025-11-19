2025年11月20日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
目立つことは絶対に避けて。恥をかいてしまう暗示が……。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
不注意のミスに用心を。約束の日時と場所は再確認して。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
「自分らしさ」を意識した言動をとると、ツキを呼べそう。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
悩みが増えて混乱しそう。細かく分析して結論を出して。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
親との会話に開運効果が。今後の相談をするのがおすすめ。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
誰に対しても愛想よく。仏頂面は評判を落としてしまうかも。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ショッピング運◎。計画的になれば予想以上の収穫あり！
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
順風満帆な1日。余った時間は将来のために使うと幸運に。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
科学分野にツキあり。新聞の科学記事は忘れずに目を通して！
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
メールはマメにチェック。うれしいメッセージが届きそう。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
下調べの吉日。レジャーは入場料や宿泊代をしっかりチェックして。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
幸運日。伸びやかな気持ちでいれば、さらに幸運が舞い込みそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)