県内ではクマの出没件数が過去最多を更新しています。『緊急銃猟』の実施は11月18日時点で7例となり〝全国最多〟です。柏崎市では『緊急銃猟』の実施を想定した訓練が行われました。



訓練は、市の職員が学校の敷地内でクマを発見した想定で行われました。クマが30分居座り危険なことから『緊急銃猟』を検討、運用の条件を満たしていることが確認できると市長が最終判断を下します。



■市の職員

「緊急銃猟を実施してよろしいか伺います。」



■副市長(市長代理)

「要件を満たしていることを確認し、緊急銃猟を決定します。」



そして、猟友会のメンバーらがクマに近づき発砲しました。



■柏崎市 西巻康之副市長

「クマの発見から緊急銃猟まで一定の時間がかかるので、迅速にやっていくことがこれからの課題。」