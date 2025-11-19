「経営を支えていけるように」 広島県内各地のカキ大量死問題で鈴木農水相が現地視察
県内各地でカキが大量に死んでいる問題を受け、国が動き始めました。１９日、鈴木農水大臣が、被害が出ている東広島市安芸津町を視察しました。
東広島市安芸津町のカキ業者を訪れた鈴木農水大臣。作業場では水揚げされたカキの深刻な状況について説明を受けました。
■鈴木憲和 農水相と森尾水産・森尾龍也さん
「これだけ数がついている中でも、２つしか見えない。これだけ生きているのがいないってことですか？」
「いない」
「いないね」
「ほぼいないです」
１０月の水揚げ解禁以降、東広島市や呉市をはじめ県中部や東部を中心に確認されている、カキが大量に死んでいる被害。１９日、県議会の委員会でも被害状況が報告されました。県は、高い水温と塩分の環境に同時にさらされたことが原因と推定しています。
全国一のカキの産地を揺るがす深刻な問題。湯崎知事らは、事業継続のための財政的支援策や原因分析を早急に行うよう要望しました。
■湯崎英彦 広島県知事
「売り上げの大半を失いかねないという状況でございますし、業者のみなさんが存続の危機に直面しているという極めて厳しい状況かと思っております」
鈴木大臣は、漁業関係者や生産者らと必要な支援などについて意見を交わしました。
■鈴木憲和 農水相
「本当に厳しい状況だなということは、よく理解をさせていただきました。今ある制度でまずどこまで何ができるのか、今日の状況を踏まえて、よく整理したい。そして、その上で国、県、市がしっかり連携をとって、全体として経営を支えていけるようにしたい」
意見交換を終えて生産者は…
■早田原漁協 代表理事組合長 森尾龍也さん
「無償融資を超えた支援をいただけるよう要望しました」
■安芸津漁協 代表理事組合長 古川正則さん
「助けていただきたい。運転資金が回らないから。売り上げがない状態だから。明日、今を乗りきらないといけない（と伝えた）」
カキを巡る深刻な事態。国は、県などとも連携し早急に原因分析や支援策を検討するとしています。
（２０２５年１１月１９日放送）