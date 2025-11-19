歌手やタレントとして活動するあのさんは11月16日、自身のInstagramを更新。内股の美脚ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：あのさん公式Instagramより）

写真拡大

歌手やタレントとして活動するあのさんは11月16日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ内股姿を披露しました。

【写真】あのの内股美脚ショット

韓国を満喫する姿

あのさんは「また来ます」と韓国語でつづり、9枚の写真と1本の動画を載せています。超ミニ丈のショートパンツとネイビーのジップニット、水色のニット帽とマフラーを合わせた姿を披露。1枚目は内股の美脚ショットです。動画では道端でかわいく踊る姿も披露し、訪れた韓国ですてきな時間を過ごせたことが伝わってきます。

この投稿には、17日時点で5万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。

独自のスタイルを披露

あのさんは自身のInstagramでさまざまな衣装ショットを公開。15日には「ライブ衣装は眼帯を頭につけてました」と、眼帯をつけた韓国でのライブ衣装姿を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)