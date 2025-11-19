あの、韓国で内股のほっそり美脚を披露！ 道端でかわいく踊る姿も。超ミニ丈パンツから伸びる脚が目を引く
歌手やタレントとして活動するあのさんは11月16日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ内股姿を披露しました。
【写真】あのの内股美脚ショット
この投稿には、17日時点で5万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:鎌田 弘)
韓国を満喫する姿あのさんは「また来ます」と韓国語でつづり、9枚の写真と1本の動画を載せています。超ミニ丈のショートパンツとネイビーのジップニット、水色のニット帽とマフラーを合わせた姿を披露。1枚目は内股の美脚ショットです。動画では道端でかわいく踊る姿も披露し、訪れた韓国ですてきな時間を過ごせたことが伝わってきます。
独自のスタイルを披露あのさんは自身のInstagramでさまざまな衣装ショットを公開。15日には「ライブ衣装は眼帯を頭につけてました」と、眼帯をつけた韓国でのライブ衣装姿を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
