国連総会で中国が「日本は常任理事国入りの資格はない」と主張したことについて、木原稔官房長官の19日午後の会見で日本側の対応について質問が出た。

記者が「中国の国連大使が18日、国連総会の安保理改革を議論する会合で、台湾有事をめぐる高市総理の答弁を非難したうえで、日本は安保理常任理事国入りを要求する資格はまったくないと主張した。この発言をめぐる政府の対応や認識は？」と質問。

木原官房長官は「我が国は、国連の責任ある加盟国として国際の平和と安全の実現に積極的に貢献していくとの立場から、安保理の非常任理事国をこれまで12回務めるなど国際社会が抱える諸問題への対応に長年にわたり取り組んでまいりました。こうした立場に基づいて、ご指摘の国連総会における中国の国連大使による発言に対しては、我が国は会場の場で答弁権を行使しまして、適切に反論をいたしました」と答えた。

中国は日本への渡航自粛の呼びかけや、留学を慎重に検討するよう勧告するなど、騒動は拡大し続けている。