能登半島地震で被害を受けた、高岡市の具体的な復興の進め方やまちづくりについて話し合う復興会議の初会合がきのう開かれました。



被災した地域では人口減少が進んでいて、会議ではこれまでの計画に加え、新たな復興計画を策定する方針です。



この復興会議は出町市長をトップに、液状化被害が大きかった伏木地区の住民や有識者など13人で構成されています。



被災した地域では住民が地元を離れ、人口減少が課題となっています。





高岡市は地震発生後、水道など公共インフラの復旧などを中心とした震災復興計画をすでに策定していますが、復興会議ではこれとは別に、まちづくりや具体的な復興の進め方をまとめた新たな計画を策定します。きのうの初会合では市がまず復旧の現状を説明したあと、新たな復興計画の柱として「安全」「くらし」「にぎわい」の3つを掲げることが示されました。計画の期間は2027年度からの10年間としています。非公開で行われた意見交換では伏木地区の住民らから「なるべく早く計画のビジョンを示すべき」といった意見や「将来的な計画も大切だが目先の不安も解消してほしい」といった声が上がったということです。出町高岡市長「震災の前と同じように戻すのか、そうじゃなくて新しい絵柄を描くのか。そんなことも今後議論していく。市民の方、住民の方も、そこに向かって生きようじゃないかと、そういう計画をぜひとも打ち出したい」新たな復興計画は、来年度中にとりまとめられる予定です。