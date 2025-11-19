女優の宮沢りえ（52）が19日、都内で映画「ラストマン −FIRST LOVE−」プレミア点灯式に登壇した。

同映画に出演する歌手で俳優の大泉洋（52）や福山雅治（56）、女優の吉田羊（51）木村多江（54）King＆Prince永瀬廉（26）という豪華キャスト陣が顔をそろえた。

宮沢はシャンパンゴールドのドレスにジャケットを羽織って登場。「寒い中お集まりいただいてありがとうございます。すてきなイルミネーションが点灯しますのでみんなで楽しみましょう」とあいさつした。

点灯式ではキャストと観客のかけ声を合図に福山と大泉が点灯ボタンを押すと、特製のクリスマスツリーがライトアップ。辺りの木々もゴールドにともり、華やかな光景が広がると宮沢も感嘆の表情を浮かべた。「イブの（映画の）公開日に合わせてこれを見て映画館に行く。最高のコースになるんじゃないかなと思います」と語った。

映画は福山演じる全盲のFBI捜査官と、大泉洋演じる孤高の刑事が凸凹バディを組んで難事件を解決していく痛快バディ作品。12月24日全国公開。