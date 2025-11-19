歌手で俳優の大泉洋（52）と福山雅治（56）が19日、都内で映画「ラストマン −FIRST LOVE−」プレミア点灯式に登壇した。

同映画に出演する女優の宮沢りえ（52）吉田羊（51）木村多江（54）King＆Prince永瀬廉（26）も登場し、豪華キャスト陣そろい踏みとなった。

黄色い歓声が飛ぶ中、福山が「寒い中熱い声援でお迎えいただきありがとうございます」と寒空の下あいさつ。大泉のあいさつターンになると「かっこいい」「かわいい」と声が飛びかい「カッコいいという声援が悪目立ちしました」と苦笑。「なんでそこで笑い続けるの？」と客席をイジって笑いを誘った。

映画は23年に放送されたドラマシリーズの劇場版。映画から初参戦の宮沢は「初日からおふたり（福山と大泉）のウイットに富んだ会話を楽しませていただきました」と回想。大泉は宮沢のこの言葉に「わが北海道が華を添えました」とドヤ顔を浮かべた。

ロケは函館など大泉の地元の北海道で実施された。地元が産んだスター、大泉の影響力は強く、福山は「大泉さんがいる北海道は安心感がありました。いろんな許可とか通っちゃう。どこでも空けてくれる。大使館とか」と感激。大泉は「言ってください、使いたいところ」と再びドヤ顔。

テンションが上がってきたのか、「函館で撮影していたら福山さんが『何で今回函館？（地元の）長崎でやって欲しい』と言っていた」と福山の口調を意識したハイクオリティーなモノマネを披露。福山も笑いをこらえ切れず「『ラストマン』の前に『コナン』やられていたでしょう？ちょっと悔しくなってきちゃって」とし、「『ラストマン』が続いていくなら長崎でやって欲しいなって話していましたね」と続編を希望した。

点灯式では福山と大泉が点灯ボタンを押すと、特製のクリスマスツリーがライトアップされた。あたりの木々もゴールドにともり、華やかな光景が広がった。福山は「うまくいって良かった」と安堵（あんど）し、大泉は「良いですね、これ。僕が付けなかったら暗いままですから」とジョークを飛ばして盛り上げた。

大泉の兄は、函館市長の大泉潤氏（59）。