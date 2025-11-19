スタジオには気象予報士の平島さんです。



きょうは天気が回復しましたね。



はい。日中、晴れ間があったので富山市の馬場記念公園に撮影に行って来ました。

私が着いたときは曇り空だったんですが、そのあと少しの間だけ晴れ間が出て、青空と黄色いイチョウのコントラストがとてもきれいでした。

こちらのイチョウは県内でも有名な撮影スポットで、多くの人が撮影に訪れていました。

中には石川県から来たという人もいました。





県外からも来られているんですね。今が見頃なんでしょうか。この公園によく来られるという方に聞いたところ「今が見頃だけど、まだこれからもっと色づいてくる」ということでした。そして、落ち葉で地面が黄色いじゅうたんのようになると、さらに写真映えするそうで、これからが楽しみだと笑顔で話していました。きのうはあわすのスキー場など山沿いでは雪が降りましたが、平野部では「初雪」が観測されませんでしたね。理由は2つあります。平野部で雪が降る目安は、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下の寒気です。昨夜から今朝までの動きを見ると北日本にはしっかり寒気が入り、秋田などでは初雪が観測されました。一方、県内は、山間部には寒気が流れ込んだものの、平野部には明け方に一時接近した程度で、すっぽり覆われることはありませんでした。さらに、接近した際には降水が観測されておらず、今回、初雪の観測には至りませんでした。富山の初雪の平年日は12月3日ですよね。今年はどうなりそうですか。この先10日間の予想気温を見てみると、最高気温は平年並みか高い予想です。最低気温は、あすは3度まで下がって冷え込みますが、これは放射冷却の影響です。その後、雨が予想されている日を見ると7度から8度で、平野部で雪が降るような寒さにはならない見通しです。とはいえ、山沿いでは雪の便りが届き始めていますので、 季節は一歩ずつ冬に向かっています。冬の準備は早めに進めたいですね。