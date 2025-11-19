外出先での必須アイテム！個性豊かなRay㋲たちの「バッグの中身」を大公開♡

個性豊かでそれぞれお気に入りのものがあるRay㋲たち。そこで今回は、Rayモデルの中川紅葉、北里琉、斎藤司の3人に、外出先に必ず持っていく「バッグに忍ばせているもの」を教えてもらいました。モデルたちの日常を支えるグッズをぜひご覧あれ♡

Ray model clip vol.80 テーマ：『いつもバッグに忍ばせているもの』 お出かけの際の必需品をRay㋲たちにインタビュー。レトロなデジカメやコスメ、ガジェットや本など、それぞれのキャラを感じるアイテムが飛び出したよ！

Check! 中川紅葉 ＃ダテメガネが通学のおとも＃実はすっぴん隠しにも使ってます♡ 「仕事の前後に大学に行くこともあるのですっぴんを隠す意味もあって毎日持ち歩いてます。 ちなみに視力は2.0あるので、すべてダテメガネです（笑）」

Check! 北里琉 ＃YSLのグロスプランパー＃乾燥しやすい唇だから必須！ 「イヴ・サンローランのラブシャイングロスプランパーはお出かけのマスト！お友だちから誕生日プレゼントでいただきました。 プランパーが入っているので保湿しつつ、唇がぷっくりします」

Check! 斎藤司 ＃ミニルービックキューブ＃まだ完成したことはナシ！ 「子どもが買ったミニルービックキューブです。普通の大きさは難しいけど、これならできるだろうと思って。 ちょっとした時間でやってみてるけど、結局まだ一度も完成してないんです（笑）」

