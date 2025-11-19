½©¤ÎµþÅÔ¤Ç31²óÌÜ¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥Ç¥¤¤¬¸·¤«¤Ë³«ºÅ¡ÃÁ´¹ñ¤«¤éÌó60Âæ¤¬½¸¤¦
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡ÖMCJ¡×¡Ë¤Ë¤è¤ëÇ¯´ÖºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥Ç¥¤¡×¤¬11·î15¡Á16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ¤ÎÅìËÜ´ê»ûÀµÌçÁ°¤Î¡Ö¤ªÅì¤µ¤ó¹¾ì¡×¡¢µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ÀßÎ©¤«¤é111¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤ÎÍ»¹ç¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·µìÌä¤ï¤Ê¤¤¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤ëMCJ¤Ï¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ËÜ¼Ò¤«¤é¸ø¼°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï»ÙÉô¤´¤È¤Ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥Ç¥¤¤Ï¡¢MCJ¤ÎÁí²ñÅª¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢31²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥Ç¥¤¤Ë¤âÁ´¹ñ¤«¤é¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¹¥¿¤¬µþÅÔ¤Ø¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
11·î15Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¤Ç¥¬¥é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£MCJ±Û¸Ð¿®°ì²ñÄ¹¤ÏËÁÆ¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ç¡ÖMCJ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¡¼¥È¿·CEO¤«¤éÆÏ¤¤¤¿½Ë¼¤ÎÆ°²è¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¶¨»¿¼Ò¤Î1¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥Ã¥é¡¼¥ê¤Î¥¹¥×¥Þ¥ó¥Æ¤Ç´¥ÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¬¥é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÈó¾ï¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë°¦¼Ö¤Î1998Ç¯¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥®¥Ö¥ê¶¤Ç´ØÅì¤«¤é¼«ÁöÍè¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÌÚÂ¼Î´Ç·ÂåÉ½¤Î°§»¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·Æþ²ñ°÷¤Î¾Ò²ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¾Ò²ð¡¢¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥±¡×¤ÎÀâÌÀ¤ÈÇ§Äê¾Ú¤Î¼øÍ¿¡¢±Û¸Ð²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥â¥Ç¥Ê¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢²ñ·×Êó¹ð¤ä³Æ»ÙÉô¤Ç¤Î³èÆ°Êó¹ð¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¹±Îã¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¤±¤Æ11·î16Æü¡£½©À²¤ì¤Î¤â¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹ÈÍÕ¤â¿§¤Å¤»Ï¤á¤¿ÅìËÜ´ê»û¡Ö¤ªÅì¤µ¤ó¹¾ì¡×¤Ë¡¢ÁáÄ«¤«¤é»²²Ã¼ÖÎ¾¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£3500GT¡¢¥»¥Ö¥ê¥ó¥°¡¢¥ß¥¹¥È¥é¥ë¡¢¥®¥Ö¥ê¡¢¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥Ó¥È¥¥¥ë¥Ü¡¢¥«¥ê¥Õ¡¢¥·¥ã¥Þ¥ë¡¢3200GT¡¢¥¯¡¼¥Ú¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥¹¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥Æ¡¢¥°¥ì¥«¡¼¥ì¡¢MC20¡¢MC20¥Á¥§¥í¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿ô¤ª¤è¤½60Âæ¡£
¹±Îã¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¼ÖÎ¾¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¼ÖÎ¾¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Åö³º¼ÖÎ¾¤ÎÁ°¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¸ÄÂÎ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÊÌ¤Î¥¯¥é¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤À¡£
ÅöÆü¤Ï¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î±ü»³À¶¹Ô»á¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¡£±ü»³»á¤ÏÀ¤³¦¤Ç1Âæ¤Î¤ß¤Î¡Ö¥°¥ì¥«¡¼¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥ª¥Ô¥å¥¢¥Í¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³°Áõ¤äÆâÁõ¤Î³ÆÉô¤Ë¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥°¥ì¥«¡¼¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥ª¥Ô¥å¥¢¥Í¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤Ï¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥»¥ê¥¨¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ò¸«¤Æ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢±ü»³»áËÜ¿Í¤¬¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥È¡¼¥¯¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¥é¥ó¥Á¤ò¶´¤ß¡¢°ì¹Ô¤Ï¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥ó¤Ø¤È½ÐÈ¯¡£µþÅÔÍ¿ô¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤¢¤ëÅìËÜ´ê»û¤ÎÀµÌÌ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ä½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤¿¤Á¤¬Â¤ò»ß¤á¤Æ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥ó¤ÏÀ¤³¦°ä»º¡¦Åì»û¤Ê¤É¤ÎµþÅÔ»ÔÆâ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë½ä¤ë¥ë¡¼¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼ÖÎ¾¤Ï½©¤Î¸ÅÅÔ¤òÁÖ²÷¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¤Ç¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤¿2025Ç¯¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥Ç¥¤¡£ÍèÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
Ê¸¡§¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡¡¼Ì¿¿¡§¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô
Words: Octane Japan¡¡Photography: Maserati Japan, Octane Japan
