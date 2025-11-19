１９放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、大規模な安売りセールが展開されるブラックフライデー商戦を特集した。

出水麻衣アナウンサーがブラックフライデーについて「今、店頭だけじゃなくて、インターネットを見ていると、様々な広告でブラックフライデーを宣伝していて。一度、クリックすると、どんどん出てきて、欲しいものが増えていくというループに入ってますけど。私はいくつか服をカゴに入れています。まだ決済はしてませんけど」と口に。

そんな出水アナに「買いたいもの、ありますか？」と聞かれた井上貴博アナウンサーは「私は非常に欲深い人間なんですけど、物欲だけは極端にないんですよ」と返答。

「じゃあ、何も？」と重ねて聞かれると「強いて言うなら、家庭とかほしいですよ」と突然、告白。独身の井上アナの答えに「グワッ！ それはセールでは売っていない！」と出水アナはのけぞり、スタジオのスタッフも苦笑とともにザワついた。

周囲のリアクションに当の井上アナは「こんな（反応）かっ！？ こんなかっ！？」と叫んでいた。