前橋市のチョコレートブランドが先月、世界的に権威のあるフランスの品評会で史上初めての賞を受賞し、１９日に報道陣に受賞を報告しました。

フランスのショコラ愛好家団体が主催する品評会で賞を受賞したのは、前橋市出身で市内に会員制のチョコレートブランドを構える小林愛花さんです。

小林さんは先月、パリのサロンデュショコラの授賞式に出席し、４４年の歴史を誇る品評会で初めて、新たに設けられたパーフェクト賞と金賞をダブル受賞しました。

受賞作の「ＷＯＮＤＥＲＯＦＴＨＥＥＡＲＴＨ」は、地球が生み出す多様な味覚の驚きをテーマにした４種類のチョコレートです。「ＬＡＴＥＲＲＥ」は、地球と呼ばれる作品で、黒糖や青のり、ライム、塩などを使い地球の生命力を表現しています。

パーフェクト賞は、味・香り・造形・哲学の４つの項目で審査員５人が満点をつけた賞で「すべてが芸術作品、非の打ちどころのない完成度」と評価されました。

小林さんは大学を卒業したあと１０年間、コンビニ業界でスイーツの商品開発に携わり２０２３年、前橋市に会員制のブランドを立ち上げています。小林さんは今後、フランスにも商品の販売拠点をつくる予定で、前橋から世界に向けチョコレートで感動を届けたいとしています。