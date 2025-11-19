八天堂×ディズニーヴィランズ♡黒いくりーむパンあんバター登場

八天堂がディズニーヴィランズと初コラボ！2025年11月28日（金）より順次、全国の八天堂店舗で「黒いくりーむパン あんバター」を発売します。ブラックフライデーにぴったりのダークな見た目に、北海道産小豆入りの餡子、特製クリーム、バターを三層に仕立てた贅沢な味わい♡温めるとさらにコクが広がり、妖しいヴィランズの世界観と共に楽しめます♪

ダークな魅力♡黒いくりーむパン



「黒いくりーむパン あんバター」

黒いくりーむパンは、竹炭パウダーを練り込んだふんわり生地に、八天堂特製クリーム、北海道産小豆の餡子、バターを三層仕立てで包みました。

価格は1個400円（税込）。そのままでも、電子レンジで温めるとバターがとろけ、クリームと餡子が絡み合うまろやかなコクを楽しめます♡

パッケージには「アースラ」「マレフィセント」「クルエラ」が描かれ、見た目もインパクト抜群です。

限定キャンペーンで特典も♡



黒いくりーむパンの購入で、先着順に「アースラ」オリジナルステッカーをプレゼント（1会計につき1枚）。さらに、八天堂本店では『パワーワード・ヴィランズ』限定フォトロケーションも楽しめます。

ステッカー終了後には、限定デザインのうちわ（全7種）も先着順で配布。購入するだけでヴィランズの世界を存分に体感できる特典満載のキャンペーンです♪

その他のディズニーくりーむパンも魅力



ミッキー/くりーむパン カスタード4個入（オンラインショップにて販売、一部店舗・催事販売あり）

ミッキーマウス/ミニくりーむパン9個詰合せ（オンラインショップ限定）

八天堂では、ミッキー/くりーむパン カスタード4個入（1,800円税込）、オンライン限定のミニくりーむパン9個詰合せ（2,400円税込）も販売中。

エコバッグ付きセットは3,200円（税込）で、自分へのご褒美やギフトにも最適です♡どれも見た目の可愛さとくちどけの良い味わいで、ディズニー好きにたまらないラインナップです。

八天堂×ディズニーヴィランズで特別なひととき



八天堂の黒いくりーむパン あんバターは、ディズニーヴィランズのダークで魅惑的な世界観を楽しめる一品♡全国の八天堂店舗で11月28日（金）より順次販売開始。

温めればクリームとバター、餡子が絡み合い、さらに贅沢な味わいに。限定ステッカーやうちわの特典もあるので、ギフトや自分へのご褒美に、特別なひとときをお楽しみください♪