きょうはガバメントハンターも活動しましたが、県内多くの自治体では、猟友会のハンターがクマの駆除にあたっています。



クマの出没が相次ぐ中、県内では自治体がハンターへ支払う報奨金や活動費を拡充する動きが出ています。



立山町はきのう、駆除1頭につき5万円の報奨金を支払う制度を創設しました。



また、パトロールなどで出動した場合の活動費も、これまでの1時間1500円から500円引き上げ2000円にします。





今年10月分から遡って適用されます。報奨金は今年4月に新設した射水市を含め富山市、小矢部市など7つの市と町が駆除1頭につき5万円に設定しています。5万円は関わったハンターの人数で割る形です。県が報奨金の半額を補助する制度があり、これが上限の金額となります。滑川市と入善町は国の交付金の8000円となっています。一方で支給していない砺波市、氷見市、黒部市の3市は導入を目指して検討中です。舟橋村には猟友会がないため、立山町と上市町からハンターを派遣してもらいそれぞれの町の規定に基づいて支払います。魚津市は「ハンターの活動に影響がでる恐れがある」として金額は非公表としています。またクマの出没に伴いパトロールなどで出動した際の活動費も、1回の出動ごとや日当制、時給制と自治体によって支給方法や金額が異なります。立山町のほか、砺波市では今年度から2時間を超える分について増額しました。富山市では「緊急銃猟」を行った場合の新たな支援を検討していて、高岡市も引き上げを検討しています。報奨金や活動費は自治体によって金額が大きく異なるのが現状です。クマへの対応が今後も維持できるよう自治体にはハンターへの支援が適切に行われているかどうか、引き続き検討してほしいと思います。