サイバー攻撃によるシステム障害で、出荷や配送に遅れが生じている事務用品通販大手アスクルは１９日、横浜市内の物流拠点で、機械の代わりに従業員が手作業で出荷業務を行っている様子を報道陣に公開した。

７日から一部の法人向け出荷を再開している物流拠点で取材に応じた。従業員は手元の資料を見ながら、倉庫内に山積みにされた除菌シートなどを探して台車に積み込み、積み出し場所まで手押しで搬送。送り状を一枚ずつ貼り付けていた。

普段は、台車による運搬や、送り状の貼り付けはロボットで自動的に行っている。身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」の攻撃を受け、１０月１９日以降、これらの機器を使えない状況が続いている。

倉庫では数万品目の商品を扱っており、「機械の作業をすぐに人で代替するのは難しい。できる範囲で発送を再開している」（広報担当）と説明した。

アスクルは現在、出荷能力は本来の１〜２割ほどに落ち込んでおり、大企業など一部への対応しかできていない。法人向けサービスの本格復旧は１２月上旬以降となり、個人向けの「ＬＯＨＡＣＯ（ロハコ）」はさらに遅れる見通しだという。