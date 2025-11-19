俳優でモデルの鈴木聖（たから）さんの1st写真集『Sanctus（サンクタス）』（撮影：LUCKMAN、税込4180円、A4判112ページ）が11月28日、小学館からリリースされます。誌面カットが公開されました。



【写真】つるん陶器肌の鈴木聖さん

2019年にグラビアデビューを果たした鈴木さん。数々の雑誌の表紙やグラビアに登場し、イメージDVDも次々ヒットを飛ばすなど “グラビア界の至宝” の異名も。そんな彼女が約6年間温め続けてきた写真集。ラテン語で「聖なる」の意味を持つ『Sanctus』というタイトル通り、「聖域」に踏み込んだ衝撃的な内容です。



撮影は初夏を迎えた北海道。奇岩がせり立つ浜辺や静寂が広がる湖畔など、雄大な自然を背景にヘルシーなビキニ姿を披露。ホテルのベッドルームでは一転、ワインレッドやパープル、イエローなどのセクシーなランジェリーに身を包み、25歳のしっとりした色香を見せつけます。



バスルームでの一糸まとわぬヌーディなカットでは、87cmGカップのド迫力バストを見せつけます。さらにこれまでのグラビアで封印してきた 「バストトップの限界表現」にチャレンジし、4つのシーンで布越しのシルエットを解禁。覚悟が感じられる限界ショットは見逃せません。彼女の息遣いと体温をすぐそばで感じられるような内容です。



鈴木さんは「私の1st写真集が発売されることになりました！ ずっと目標にしていたので、かなって本当にうれしいです。今回、ロケ地として選んだ北海道では、霧がかった山や湖や苔の生えた道など自然豊かな場所で撮影してきました。どれも幻想的な写真でお気に入りです。今回は今までで一番しっかり露出しています！ 今までの私のグラビアを見ていた方は本当にびっくりするかもしれません。グラビアを始めて約6年の集大成だと思える素敵な作品になりました！ぜひ楽しみに待っていただけるとうれしいです」と喜びをコメントしています。



【鈴木聖さんプロフィール】

すずき・たから 2000年7月11日生まれ、千葉県出身。身長167cm B87W57H88 2017年に「ミスセブンティーン」ファイナリストに選出され、2019年にグラビアデビューを果たす。数々の雑誌の表紙やグラビアに掲載され、イメージDVDも次々とヒットし、「グラビア界の至宝」の異名をとる。趣味はアニメ観賞、漫画、ゲーム、パチンコ・スロット。特技は陸上（棒高跳び、リレー）。はアニメ観賞、漫画、ゲーム、パチンコ・スロット。特技は陸上（棒高跳び、リレー）。最新情報は公式X：@takara_suzuki）公式Instagram：@_takara_suzuki_