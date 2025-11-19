【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】フォローじゃなく本音？「どすこい領域」＜第6話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第6話 旦那まで？
【編集部コメント】
フォローしたつもりが、まったくフォローになっていなかった旦那さん。ドンマイです！ しかしお義母さんに加え、旦那さんにまで自分の体型について指摘されてしまったクミさん。「どすこい」とはずいぶんな言い方ですが、旦那さんの印象では結婚してからどんどん体重が増え続けているようです。2人の言葉を、クミさんはどう受け止めたのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
フォローしたつもりが、まったくフォローになっていなかった旦那さん。ドンマイです！ しかしお義母さんに加え、旦那さんにまで自分の体型について指摘されてしまったクミさん。「どすこい」とはずいぶんな言い方ですが、旦那さんの印象では結婚してからどんどん体重が増え続けているようです。2人の言葉を、クミさんはどう受け止めたのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子