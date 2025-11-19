これからの気象情報です。

20日(木)は、一部で雨や雷雨となりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報、中越と上越の広い範囲に濃霧・霜注意報、上越市には大雨注意報も出ています。



◆11月20日(木)の天気

・上越地方

今日とは一転して、晴れる時間が長いでしょう。

空気が乾燥しますので火の取り扱いに注意ください。

最高気温は14℃前後の予想です。



・中越地方

晴れて、朝は氷点下の冷え込みのところが多いでしょう。

また、午前中は霧が出て見通しの悪くなるところがありそうです。

日中の気温は13℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

朝は、霜が降りるほどの冷え込みのところがありそうです。

一方、日中は日差しが届いて寒さが和らぐでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日中は青空が広がるでしょう。

ただ、朝晩は所々で雨が降りカミナリを伴うところもありそうです。

最高気温は、今日より6℃くらい高いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝晩は雲が広がりやすく、雨がパラつくところもありそうです。

一方、日中は晴れてこの時期らしい気温に戻るでしょう。



◆風と波

佐渡で次第に風が強く吹くでしょう。

波の高さは、上・中越で最大1.5m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。



◆週間予報

21日(金)は各地で雨が降り、下越・佐渡を中心に雨脚が強まるでしょう。

22日(土)も所々で冷たい雨が降りますが、23日(日)は晴れ間が広がる見込みです。



20日(木)の朝も強く冷え込みそうです。路面の凍結などに十分注意ください。