»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âÅâÍÈ¤²¤òÍÈ¤²¤Æ¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Ä«¤Î20Ê¬´Ö¤Çºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»ÒÃ£¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤ÇÊÛÅö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÄÔ¤Ï¡Ö(8·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿À¸¸å3¥«·î¤Î)Ì¼¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡×¤ÈÄ¶¥Þ¥Ã¥Ï¤ÇÊÛÅö¤òºî¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Âç¤¤ÊÍñ¾Æ¤¤äÅâÍÈ¤²¡¢¾Æºú¤Ë¾þ¤êÀÚ¤ê¤ò¤·¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢»þÃ»¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â³èÍÑ¤·¡¢20Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÊÛÅö¤ò¸«»ö´°À®¤µ¤»¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤º»þ´Ö¤Ê¤¤¤Î¤ËYouTube»£¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸»þ´Ö¼´¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó°é¤Æ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¤¤ëÁ°¤ÈÆ±¤¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤ªÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë°Î¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¸¤Á¤ã¤ó¤Î¼êºÝ¤Î¤è¤µ¤Ë´¶Æ°¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼Êì¤Á¤ã¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥×¥í¥ó¤»¤º¤Ë¤ªÊÛÅöºî¤ë¤Î¤â°ì½ï¤Ç¿Æ¶á´¶Í¯¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£