中綿入りなのにモコモコ感がなくてスタイリッシュ！ 「トミーアーマー」の防寒着が冬ゴルフに最適なワケ
防寒着としては活躍するが、動きにくい印象のある中綿入りウェア。しかし、トミーアーマーの〈ムーブアップ フルジップジャケット〉と〈ムーブアップ ３Dロングパンツ〉は計算された中綿の配置や立体的なパターンを採用している。
【写真】中綿アウターを着ているとは思えない可動域！
大のゴルフ好きでもあるスタイリストの栃木雅広は、「着膨れしにくく、ルックスもスタイリッシュ。ストレッチが効いているので動きやすく、保温性にも優れているのでインナーは一枚着れば十分です」と絶賛する。発熱保温効果のある『ヒートクロス レイヤー』、熱を逃さず衣服内の温度を快適にキープする『マジックサーモ』といったハイテク機能を盛り込んでいるのも、この〈ムーブアップ〉シリーズの大きな特徴といえる。「暑くなり過ぎず、ムレにくい。気持ち良くプレーできるので、パフォーマンスも落ちにくいですね」（栃木）寒い時季のゴルフを楽しむために〈ムーブアップ〉のセットアップは欠かせない存在となるはずだ。■栃木雅広1978年生まれ、大阪府出身。数々のファッション誌やゴルフ誌、広告などでジャンルを超えた、アイデンティティのあるスタイリングを提案。ベストスコアは86。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング10位は今年注目度が爆上がりしたツアールーキー】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
