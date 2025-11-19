19日朝の熊本県内は各地で今シーズン一番の冷え込みとなり、氷点下の寒さとなった阿蘇地方では氷が張りました。

【表を見る】熊本市の向こう1週間の予想気温

今朝の県内は上空の寒気の影響で気温が下がり、最低気温が阿蘇市乙姫で－0.2℃と冬日になったほか、熊本市で5.2℃と12月上旬並みの気温となりました。

標高約1100ｍの草千里では、水たまりにうっすらと氷が張っています。

今朝は雪がちらつき、氷の上では美しい結晶が見えました。

オーストラリアから「とっても寒い。阿蘇の前にいた沖縄では暖かくてビーチで泳いでいたのに、今はとっても寒い」

佐賀から「服にちょっと雪がついたんですよ、きれいな雪の結晶がついていて冬を感じました」

今日（19日）日中の最高気温も熊本市で13.4℃、益城町で12.6℃と、12月上旬並みの気温となりました。

今後も寒さは続く？

向こう一週間の気温の予想です。

明日（20日）以降も朝は気温が低い予想です。

20日、21日の最低気温は熊本市で7℃の予想で、けさより少し高いですが、22日（土）23日（日）は6℃の予想です。

一方、最高気温は、21日（金）から24日（月）にかけて、18℃～19℃まで上がり寒さは和らぎますが、また来週火曜日ごろに寒気が流れ込む見込みです。