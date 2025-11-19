宮里藍がこなれ感あふれる“秋コーデ”を披露 オーバーサイズのコーチジャケットにお団子ヘアで「秋大好き」
宮里藍が自身のインスタグラムを更新。お気に入りのジャケットに身を包んだ秋のお出かけショットを公開した。
宮里は投稿で「秋大好き」とつづり、季節の訪れを楽しむ心境をコメント。さらに「食欲の秋は悩ましいけど。笑」と、つい食べ過ぎてしまいそうな季節ならではの嬉しい悩みにも触れ、「お気に入りのジャケット着れて嬉しい」と秋コーデを楽しめた喜びも添えた。投稿の最後には同内容を英語でも記し、国内外のフォロワーへ向けてメッセージを発信している。今回の投稿では、ベージュのオーバーサイズのコーチジャケットに、フードを出したプルオーバーパーカーを重ねたリラックススタイルを披露。細身のブラックパンツに白の厚底スニーカーを合わせ、お団子ヘアにサングラスという軽快な秋の装いで、落ち葉が広がるロケーションに自然と溶け込むように佇む姿が印象的だ。写真は横顔のショットと、正面からのカットの2枚。いずれもカメラ目線ではなく、ふとした瞬間の自然な笑顔が切り取られており、リラックスしたムードが伝わってくる。この投稿にファンからは「素敵です」「お似合いですね」など、宮里の秋ファッションに称賛のコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
