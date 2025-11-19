【ポイント】

・20日（木）の朝は西〜東日本で今季一番の冷え込みも。

・日中は各地で寒さが緩み、この時期らしい陽気。

・北日本は気温が大幅に上がるが、夜からは雨。

・関東南部は午前中に雲が多く、日中も師走の寒さが続く。

【全国の天気】

20日（木）は広く高気圧に覆われ、西〜東日本は穏やかに晴れるでしょう。冷たい空気が残っているうえ、放射冷却が進んで、朝は冷え込みが強まりそうです。日中は前日より気温の上がる所が多く、東北地方は10度以上と、この時期らしい陽気です。関東南部は午前中に雲が多いため、師走の寒さが続くでしょう。東海〜九州は15度以上。風も弱く、穏やかな一日になりそうです。湿度が40％以下と空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。

■予想最小湿度（20日）

仙台 39％ 東京 34％ 名古屋33％ 大阪 44％ 広島 35％ 高知 36％

■予想最低気温（前日差）

札幌 0度（＋1 11月下旬）

仙台 3度（＋2 12月上旬）

新潟 5度（＋2 11月下旬）

東京 6度（＋1 12月上旬）

長野- 2度（-3 12月中旬）

名古屋 4度（-2 12月中旬）

大阪 7度（-1 12月上旬）

広島 7度（-1 11月下旬）

高知 6度（±0 12月上旬）

福岡 9度（＋1 11月下旬）

鹿児島 9度（-1 12月上旬）

那覇 19度（±0 11月下旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 9度（＋6 平年並み）

仙台 14度（＋4 平年並み）

新潟 15度（＋7 平年並み）

東京 14度（±0 12月上旬）

長野 12度（＋3 11月下旬）

名古屋 15度（＋1 11月下旬）

大阪 15度（＋1 12月上旬）

広島 16度（＋1 11月下旬）

高知 17度（＋1 11月下旬）

福岡 16度（＋2 11月下旬）

鹿児島 18度（＋2 11月下旬）

那覇 23度（＋2 12月上旬）

【週間予報】北日本は周期的に天気が変わるでしょう。山沿いでは雪が解ける前に次の雪が降るため、積雪が徐々に増える見込みです。23日（日）は全国的に晴れて、小春日和でしょう。三連休のおでかけは23日（日）がおすすめです。関東〜九州はこの先も晴れる日が続き、気温もやや高めとなりそうです。朝晩は冷え込みますが、日中は屋外でも過ごしやすく、紅葉狩り日和となりそうです。