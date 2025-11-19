阪神の秦雅夫オーナー（６８）が１９日、都内でプロ野球１２球団のオーナー会議に出席後、甲子園球場の外野テラス席設置について言及した。前日１８日に大山悠輔内野手（３０）が契約更改交渉の席で要望。２０２４年１２月には同様に、佐藤輝明内野手（２６）も訴えていた。

秦オーナー会議終了後、慎重に言葉を選びながらは「昨年、佐藤選手も同じようなことを言っていて、その時に阪神としての考え方を示したと思う」とし、「そのことに私としては全然変わりはないです」と続けた。佐藤輝が要望した際には、嶌村球団本部長が「やはり甲子園球場のあるべき姿が今の球場である。選手の意見としてはお聞きはしますが、今のままでいかせていただきます」と笑顔で一蹴していた。

２０１５年にはヤフオクドーム（現みずほペイペイドーム）に「ホームランテラス」、１９年にＺＯＺＯマリンスタジアムに「ホームランラグーン」という名称でテラス席が設けられ、いずれも本塁打数が激増した。来年にはバンテリンドームに本塁から左右中間フェンスまでの距離を短縮する「ホームランウイング」が設置される。

大山は会見で「野手としての一意見」とし、「野球、スタイルが変わっていく。変えなくてはいけない球場ではあると思う。発信をしていくことで何か変わっていければいいのかなと思うし、変わってほしいという願いを込めて」などと話していた。