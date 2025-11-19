1人の警察官が、バイク競技で「熊本県警史上初」となる偉業に挑みました。競技と仕事にかける思い、そして、挑戦の結末は。

【写真を見る】“刑事ライダー” バイク競技・トライアルで県警史上初の偉業に挑む わずか1枠の昇格を賭けた最終戦

バイク競技「トライアル」とは

岩場や急な斜面をバイクで走り抜けるライダー。荒嶽大紫郎（あらたけ だいしろう）さん、29歳です。

荒嶽さんはバイク競技「トライアル」の選手。「0点」から始まり、足を着いたり転倒したりすると点数が加算される競技で、選手たちは、より少ない点数でのゴールを目指します。

荒嶽大紫郎さん「足を着いたら減点（この競技の場合は点数が加算されてしまうこと）なので、セクション内で足を着かないためのバランスが一番大事。難しいところにトライする、そして、できた時の喜び・達成感が醍醐味」

『栄光の赤ゼッケン』へ王手

選手はレベルごとに「国内B級」「国内A級」「国際B級」「国際A級」にランク分けされます。

荒嶽さんは緑色のゼッケンが目印の国際B級で、赤色の国際A級を目指して練習を積み重ねていますが、その間には大きな壁があると言われています。

練習会場の管理人 トライアル歴30年 朝倉賢一さん「国際A級は昔から『栄光の赤ゼッケン』と呼ばれるほど難しい。なかなかなれない」

それでも荒嶽さんは今年、8大会のうち5大会で優勝し、最終戦を残した時点の年間ランキングは暫定1位です。

1枠だけ設けられている国際A級への昇格に王手をかけていました。そんな荒嶽さんがバイクに乗り始めたのは、警察官であることがきっかけでした。

訓練の一環で

現在、熊本県警で事件捜査の最前線に立つ「機動捜査隊」に所属しています。

「広域203 指令の件、現場直近のため臨場します」

「熊本本部、了解」

荒嶽さん「110番の指令があった際に現場に臨場したり、各署の捜査応援で防犯カメラを見て回ったりしている。犯人を捕まえたいという気持ちが一番強い」

今では覆面バイク（黒バイ）に乗ることもある荒嶽さんですが、バイクとの出会いは「白バイ隊員」になった6年前のことです。

荒嶽さん「最初は全然うまく乗れなくて、数えきれないくらい転倒した。厳しい訓練に耐える毎日でした」

そんな中、訓練の一環としてトライアルを始めました。

荒嶽さん「トライアルはバイクの基本。クラッチワーク、アクセルワーク、バランス感覚、全てのバイクに通ずる部分がある。被疑者の追跡・追尾を事故なく安全に、かつ迅速・的確にできるようになる」

県警の白バイ経験者にはトライアルの大会に出場する人もいますが、これまで国際A級を取得した人は1人もいません。

「自分が、一番最初に国際A級へ」

その思いを胸に、11月16日、宮崎県えびの市で最終戦に臨みました。

中間順位は まさかの･･･

選手たちはバイクを器用に操り、次々とコースをクリアしていきます。

しかし荒嶽さんは序盤から“らしくない”ミスを連発。中間順位は3位でした。

荒嶽さん「5点です。最大減点です。調子悪いですね。でも2ラップ、3ラップもあるので挽回できるように頑張ります」

しかし、ここから本領を発揮します。

6回連続「ノーミス」の場面もあり、最終戦をなんとか2位で終えました。

荒嶽さん「前半はカメラの緊張がありました。ミスはあったけど落ち着いて乗れたのでよかった」

そして、年間成績の発表です。

「1位」なら昇格

「年間の表彰式を行います。第1位、荒嶽さん」

年間王者に輝いた荒嶽さん。熊本県警史上初の国際A級『栄光の赤ゼッケン』を手にしました。

荒嶽さん「やっとここまで来たかという達成感がありました。支えてくれた人たちのおかげなので感謝しかない」

荒嶽さん「今まで身に着けてきたこの技術を日々の捜査活動に生かすのはもちろん、後輩たちに還元して県警の組織力の向上に貢献したい。県民の安心と安全を守りたいという気持ちが一番です」