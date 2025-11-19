広島の鈴木健矢投手（２７）、塹江敦哉投手（２８）、アドゥワ誠投手（２７）、大道温貴投手（２６）が１９日、廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、全員がサインした。（金額は推定）

昨オフの現役ドラフトで日本ハムから移籍した鈴木は、貴重な便利屋として存在感を発揮。２４試合に登板し、２勝０敗、防御率１・８９の好成績を残した。働きぶりが評価され、３００万増の３０００万円でサイン。「最初は情報を集めるところからのスタートだった。シーズン序盤はあまり自分のパフォーマンスが出せなかったんですけど、後半から自分のパフォーマンスが出せた」と移籍１年目を振り返った。

塹江は５００万減の３５００万円でサイン。昨季は５３試合で防御率１・５８とフル回転したが、今季は２８試合で１勝１敗、防御率５・４０。「力で上回るだけでは、１年間投げ切ることはできない。どの球種でもコントロールできるっていうとこを目指したい」と来季の活躍を誓った。

また、今季０勝に終わったアドゥワは５００万減の２９００万円でサイン。今季、１軍で１試合の登板だった大道は、５５０万減の１８５０万円でサインした。