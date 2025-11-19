声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

11月15日のゲストは寿美菜子さん、高垣彩陽さん！

コラボシングル『Beyond Days』について伺いました。

15周年を記念したコラボシングル「Beyond Days」。作曲はElements Gardenの藤田淳平さんです。「デビューの頃からお世話になっているんですけど、2人ともソロアーティストとしてデビューして15周年ということでコラボの企画をやりましょうってなった時に、じゃあ楽曲誰にお願いしようかってなったら、美菜子から“藤田さんがいい”って（高垣）」「やっぱり2人で1曲作るってなったら、どうお互いのいいところを取るって凄く悩むじゃないですか。最初に彩陽の楽曲をいっぱい聞き込むところから始めた時に、クラシカルな部分も出つつ、私が歌うようなロック、両方感じられる曲を藤田さんが多く作っている印象だったので、お願いしてみました（寿）」

藤田さんから送られたデモを聞いた寿さんと高垣さんは、その出来栄えにとても驚いたそうです。「藤田さんも楽曲打ち合わせ来ていただいて、私たちが好き勝手、私のクラシックを活かしたい、声楽的な発声も入れたいし、寿ロックのかっこいい感じも入れたくてっていうお願いをして。ちょっと伝えただけで、“わかりました”って言われて、曲が上がってきた時に、私たち闇雲にこういうことやりたいと言いまくってただけだったんですけど、正解を見せていただいたような感じ（高垣）」「彩陽も言ったように私たちが言ったことを答えとして出してくれて。今回ライブを見据えた曲にしたかったっていうのもあって。11月30日のライブの時に、バンマスで入ってくれるベースの山田さんが弾いてくれた時に映える曲、ベースが際立つ曲にしてほしい。それをちゃんと活かしてくださいました（寿）」

歌詞は2人の共作です。どうやって形にして行ったのでしょうか？「私は作詞も久しぶりだったし、そんなにたくさんはやってないんですけど、第三者の方に客観的に書いていただくっていうのもありじゃなんじゃないですかねって楽曲会議の時に言ったら、美菜子が“そこは戦おうよ”って。で、書くことになったっていう。楽曲の打ち合わせをして、デモがフルで上がってくる前に2人で話し合って。デモが上がってきてから、美菜子が全部“ここは誰々が書く”みたいな感じでまとめてくれて。デモのフルが上がったその日、夜中に目が覚めたら携帯の通知来ていて、見たら美菜子さんから“ちょっと書いてみたよって”サビの歌詞来てて、もうそれで眠れなくて、プレッシャー‼（高垣）」

レコーディングは寿さんと高垣さんが同じブースに入り、互いの表情を確認しながら歌ったそうです。「息を合わせるとか、なんか一緒に高めていくっていう感じではありましたね。同時にレコーディングするってあんまりないことだと思うんですけど、今回はドンでやれたので、なんかよかったよね（高垣）」「お互いを見ながらでもありつつ、歌のレッスンも同じところに通っているので、その時は2人でこの曲だけでレッスンを受けさせてもらって（寿）」

MVについて伺うと、監督が当初描いていた撮影プランから直前で変更になったそうです。「監督をやってくださったのが2人ともずっとソロでお世話になってる原田さん。2人とも知ってくれているからこそ、原田さんもかっこよく、アーティスティックな感じで組んでくれていたんです。私たちがマイク前で歌うシーンからの撮影だったんですけど、めっちゃ楽しくて、私。その瞬間、監督もこのMVは2人の空気感を大事にした方がいいなと思ってくださったらしくて、方向転換して今の仕上がりになったんです（寿）」

楽曲について熱く語るなかでも笑いの絶えないさすがのトークを披露してくれた寿美菜子さんと高垣彩陽さん。コラボシングル『Beyond Days』は寿美菜子さん、高垣彩陽さんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「もう本当に一言にはちょっと言い表せないぐらいですけども、ここがある意味通過点になる1曲になったというか。私たち15周年でおめでとうはあるんですけど、まだまだここからやってくよっていう決意表明の1曲になったんじゃないかな（寿）」「今までの自分たちの思いと、今伝えたい普遍的な私たちの思いっていうものを込めたので、ぜひ歌詞を一緒に見ながら聞いていただけたら（高垣）」