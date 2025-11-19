THE SIXTH LIE、ニューシングル「Earthship」を本日リリース！アーティストコメントも到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ロックバンドTHE SIXTH LIEが約5ヶ月ぶりとなるニューシングル「Earthship」を本日リリースした。

今作は、THE SIXTH LIEの全楽曲の作曲を⾏うGt.のReijiが、あるイベントで子どもたちと触れ合う中で“子どもの無限の可能性”を強く感じ、その想いを音に込めてトラックを制作。その想いを受け継いだDr.のRayが歌詞を書き、Vo. Arataが願いを込めて歌い上げた本作は、未来を信じるすべての⼦どもたちへ贈るメッセージソングとなっている。

また同バンドは11/23に東京 原宿RUIDO、12/5には⼤阪 club vijonでワンマンライブを⾏う。現在チケットは発売中となる。

＜Reijiコメント＞

とある活動で、子どもたちと触れ合う時間がありました。

その一人ひとりの瞳の奥に、計り知れない可能性と未来へのエネルギーを感じました。

子どもたちが持つ無限の可能性を信じたい。

そして、彼ら自身にも「自分の未来は自由だ」と感じてほしい。

そして願わくば世界中の子どもたちが、この曲やその活動をきっかけに繋がり合い、

お互いの存在が希望になるような、そんな小さな“橋”になれたら。

この曲は、そんな願いを込めて生まれたメッセージソングです。

●配信情報THE SIXTH LIE「Earthship」2025年11月19日発売

配信リンクはこちら

https://bfan.link/earthship

●ライブ情報

THE SIXTH LIE ONE MAN LIVE 2025 『THE DREAMT SHOW』

2025年11月23日 (日・祝)

会場：原宿RUIDO

時間 OPEN 18:00 / START 18:30

チケット：前売 ￥4,500 / 当日 ￥5,000（D代別途要）

https://eplus.jp/sf/detail/4345520001-P0030001

※入場順：手売S→e+先着A→当日

THE SIXTH LIE ONE MAN LIVE 2025 『THE DREAMT SHOW』

2025年12月5日 (金)

会場：北堀江club vijon

時間 OPEN 18:30 / START 19:00

チケット 前売 ￥4,500 / 当日 ￥5,000（D代別途要）

https://eplus.jp/sf/detail/4340970001-P0030001

※入場順：手売S→e+先着A→当日

＜プロフィール＞

3人組ロックバンド。2018年6月リリースした「Hibana」（TVアニメ『ゴールデンカムイ』第一期EDテーマ）は、iTunesチャートアニメ部門で1位を獲得。その後「Shadow is the Light」（TVアニメ『とある科学の一方通行』OPテーマ）「融雪」（TVアニメ『ゴールデンカムイ』第三期EDテーマ）などアニメのテーマソングを発表し話題を作る。

また、国内外を問わず積極的にライブ活動を行い、パリなど各国の Japan ExpoやロンドンのHyper Japan出演など、海外からも高い評価を得る。

