11月17日に公開されたビジネスメディア「ReHacQ〜リハック〜」のYouTubeチャンネルで、地域政党「再生の道」元代表の石丸伸二氏（43）とサイエンスライターの鈴木祐氏（49）が対談を実施。

今年8月に発売された鈴木氏の著書『社会は、静かにあなたを「呪う」: 思考と感情を侵食する“見えない力”の正体』（小学館クリエイティブ刊）の内容を中心に、社会における認知バイアスや幸福度、テクノロジーによる影響など多岐にわたってトークが展開された。だが、日本各地で深刻化しているクマ被害をめぐる発言や態度が一部視聴者の間で波紋を呼んでいる。

注目を集めたシーンは、鈴木氏の著書のなかで記されていた“大きい事件がなくなると小さい事件に関心が向かう”という話題が出た際のこと。石丸氏が詳細を尋ねると、鈴木氏は「世の中が平和になって、経済的に安定してってなると、今まで問題じゃなかったことが問題に見えてくる現象が起きる」と説明。例えば、今まで起きていた殺人や強盗が収まってくると、今度はスリに目がいくようになり、「犯罪が減っていない」というバイアスが生じやすくなるという。

石丸氏が「人間の本能として、生物として危険に対して敏感だっていうことなんですね？」と問うと、鈴木氏は「ネガティブな方に意識が向くようにはできているので、ポジティブなことは忘れちゃうんですよね。忘れちゃうというか、目がいかなくなっちゃう」とコメント。

続けて「目の前の危機をいかに脱するか、生存するかっていうのが生物の本能なので、どうしても危険な方に目がいく」と補足し、「今が平和な時代だったとしても、『戦争の可能性がすごいある』とか思いたくはなるっていうのは分かるところではあるんですけど。バイアスだなっていうのは、思っておいた方がいいのかもしれない」と語った。

すると石丸氏は「本当にマスメディアがこのバイアスを助長するというか、増強するので」と相槌を打ち、例として「最近でいうとクマ」と挙げたのだ。広島県の安芸高田市長時代に獣害被害を扱っていた経験からクマの出没が増えていることに理解を示しつつも、「どう考えても今はメディアが探しに行ってると思うんですよ、クマ事件を」とコメント。

鈴木氏も笑いながら手を叩いて「確かに」と相槌を打ち、「クマいねぇか、クマいねぇか」と探す素振りを見せていた。

さらに石丸氏は「急にこの冬にかけて、クマが人里に出てきたわけじゃないと思います」と言い、「明らかにテレビが秋田県とか信州の方でもクマ被害を探しに、見つけに行ってますよね」と力説。鈴木氏も「間違いないですね」と賛同し、「それで発生数が高くなって見えるっていうのはありますよね」と頷いていた。

とはいえ、テレビの報道によって「みんなの意識が向かって行政、政治が対応するというのは、プラスの効果かなと思う」とも述べた石丸氏。だが、「田舎の人以外はほぼ関係がないテーマなので、なんで連日、日本全国でこの話題で持ち切りなんだろうなって」と苦笑しながら疑問視した。

この意見に対して、鈴木氏は「どう考えても面白いですからね。クマが出たというだけで面白いですもんね」と笑いながら返答。石丸氏が「都会の人からするとエンタメ的なニュアンスがあるんですね」と投げかけると、「もうそれですよね、クマが出てくるって面白いじゃないですか。ドキドキするじゃないですか」と私見を述べていた。

いっぽう石丸氏によれば、安芸高田市ではシカやイノシシの出没は日常茶飯事だったという。その上で「獣が日常生活に入り込んできているのが今の日本の田舎」とし、「クマは地域性がありますけど、都会の方が珍しがって（いる）」とコメント。鈴木氏も「日常とちょっと違うものってエンタメになってしまうので、エンタメ要素を孕んじゃうから、それは番組も取り上げますよね」と、理解を示していた。

そんな石丸氏は報道の仕方に懸念を抱いているようで、「うまく使われればいいんですけど、変に面白おかしくというか話題だけで使われちゃうとよくないかな」とも指摘。鈴木氏も「そのバランス難しいですけどね」「配分難しいところですけどね」と、悩ましそうな表情を見せていた。

クマ被害を取り上げるメディアの報道姿勢を疑問視した2人。だが、実際に死傷者が出ている深刻な問題であるにもかかわらず、笑いながら“メディアが探しに行っている”“都会の人からするとエンタメ”と発言したことは視聴者に違和感を抱かせてしまったようだ。動画のコメント欄では、次のような厳しい声が寄せられている。

《熊被害って笑って話せるものじゃないでしょう》

《探しになんて行ってないですよ、本当に増えてるんですよ。笑いながら話す事じゃないですよ》

《「熊」の話題の箇所での振る舞い見てられないな双方 明らかに報道バイアスだとする根拠が見えないし、田舎の人にしか関係ないって日本の大半は田舎やし》

《熊の件は、認識がおかしくないか？ 笑って話す内容ではないと思う。石丸さん、素晴らしい面もあるが、こう言うところはもっと批判されても良いと思う》（すべて原文ママ）

「石丸さんと鈴木さんは対談を通じて、“メディアはクマ被害をエンタメ化すべきではない”と警鐘を鳴らしたかたちです。報道において重要な心掛けであることには間違いありませんが、笑いながら語っていたことは裏目に出てしまったように思います。“都会の人たちがクマ被害をエンタメと捉えている”という趣旨の発言も、語弊を生じさせかねません。また、“メディアがクマ被害を探しに行っているから発生件数が増えて見える”といった趣旨の会話もありましたが、データを見ても深刻さは一目瞭然です。

環境省が11月17日に発表した、今年4月から10月末現在までのクマによる人身被害件数は176件、被害者数は196人（いずれも速報値）でした。このデータは記録が残る’06年度以降の同じ時期で過去最悪となり、これまで最も被害者数の多かった’23年度を上回るペースです。政府も本格的に対策に乗り出しており、観光業などにも影響が出ていることから、決して“田舎の人”だけの問題ではありません」（WEBメディア記者）