19日までに、実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（53）が自身のYouTubeチャンネルを更新。17日にNHK党から離党した齊藤健一郎参院議員（44）と対談を行った動画を公開した。

齊藤氏はもともと堀江氏の運転手を務めていて、現在は堀江氏が齊藤氏の秘書を務めているという間柄。堀江氏が日本維新の会代表の藤田文武氏（44）から“堀江氏が維新から出馬するなら、齊藤氏も維新にぜひ”と言われたという裏話を語るなど、長年の二人の関係性を感じさせる“ぶっちゃけトーク”が飛び出した。

同動画では、元兵庫県議に対する名誉毀損容疑で現在勾留中のNHK党・立花孝志代表（58）について触れる場面が。齊藤氏が「堀江さん的に、党首（の立花氏）に差し入れしたほうがいいものは？」と質問。

すると堀江氏は「座布団」と即答。さらに続けて「座布団、いい布団、あと花。心が安らぐから。だいたい経験者の差し入れってそれだから」とアドバイス。齊藤氏は堀江氏からの“花”という回答には、意外ながらも納得といった様子だった。

また堀江氏は座布団と布団を選んだ理由に「ずっと畳の上に座っているから、腰がやられるので」と「これから寒くなるので」と説明。さらには堀江氏が強制捜査を受けた際に、“逮捕されるとその時の格好で勾留されるため、温かい格好で逮捕に備えてくださいね”と捜査員らしき人物から言われていたことも明かしていた。

齊藤氏の裏話や赤裸々なトークが話題となり、動画は公開から1日足らずで20万回再生を超えている。