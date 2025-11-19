高橋海人「King ＆ Princeとうちあげ花火」永瀬廉の秘蔵ショット公開「撮り合いっこしたの？」「れんかい尊い」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が11月17日、自身のInstagramを更新。11月15〜16日に千葉ZOZOマリンスタジアムにて開催された「King ＆ Princeとうちあげ花火2025」のオフショットを公開した。
【写真】高橋海人撮影？永瀬廉の“彼氏感”ショット
同イベントが開催されたのを受け、高橋は「みんなと一緒に見た季節外れの花火は、大切な思い出になりました 今年で2度目の、花火と音楽のお祭りこの時間はこれからもみんなと大切に育てていきたいのです。次はどの季節の花火を見よっか？」とつづり、浴衣姿で花火を満喫しているオフショットを投稿した。
同イベント直前に行われた囲み取材で高橋は「今日も美しい永瀬を撮りたい」と語っており、花火を眺める永瀬廉の後ろ姿も公開。また「意外と5枚目が好きだよ」と自身の変顔ショットなど自然体な表情を収めた写真を披露している。
この投稿には「2人で撮り合いっこしたの？」「自然体な表情で素敵」「れんかい尊い（※高橋と永瀬のコンビ名）」「思い出が蘇る」「彼氏感すごすぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋海人「King ＆ Princeとうちあげ花火」永瀬廉の秘蔵ショット公開
◆高橋海人の投稿に反響
