カニングハム復帰のピストンズがホークスに完勝…2007－08シーズン以来初の11連勝を達成

11月19日（現地時間18日、日付は以下同）。10連勝中のデトロイト・ピストンズが、敵地ステイトファーム・アリーナへ乗り込み、5連勝中のアトランタ・ホークスと対戦し、一度もリードを許さずに120－112で完勝した。

ピストンズはこの勝利で13勝2敗とし、イースタン・カンファレンス首位を堅持。2位のクリーブランド・キャバリアーズ（10勝5敗）に3.0ゲーム差をつけた。ピストンズが11連勝を飾ったのは、イースト2位の59勝23敗を残した2007－08シーズン以来のこと。

ホークス戦では、左股関節の打撲から4試合ぶりに出場したケイド・カニングハムが25得点6リバウンド10アシスト2スティールをマーク。さらにジェイレン・デューレンが24得点8リバウンド3アシスト2スティール、デイニス・ジェンキンズが14得点3リバウンド7アシスト2スティール、ダンカン・ロビンソンが14得点3リバウンド3アシスト、アイザイア・スチュワートが13得点9リバウンド3アシストで続いた。

なかでもカニングハムは、5試合連続で25得点、10アシストをクリア。5戦連続で25得点、10アシスト以上を記録したフランチャイズ史上初の選手になった。

ピストンズはホークス戦からアウェー4連戦がスタート。23日にミルウォーキー・バックス、25日にインディアナ・ペイサーズ、27日にボストン・セルティックスと対戦する。

【動画】直近5戦で大活躍しているカニングハムの好プレー集！





