球宴出場なるか…現地メディアが「3ポイントコンテストで見たい選手」に八村を選出

11月19日（現地時間18日、日付は以下同）、ロサンゼルス・レイカーズは本拠地クリプトドットコム・アリーナでユタ・ジャズと対戦。レブロン・ジェームズの今シーズン初戦を140－126の勝利で飾った。

レブロンとともにスターティングラインアップに名を連ねた八村塁は、約26分間の出場で6得点4リバウンド1アシストを記録。3ポイントは2本の試投に対し成功は無かったものの、今シーズン（19日終了時点）の3ポイント成功率は48.1パーセントと依然としてキャリアハイのペースかつリーグ屈指のスタッツを残している。

現地メディア『ClutchPoints』は、「もしも今日3ポイントコンテストが開催されたら」と題して、今シーズン高い3ポイント成功率を誇っている選手8名をピックアップ。その中で、AJ・グリーン（ミルウォーキー・バックス）やジェイデン・マクダニエルズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）らと共に八村の名前が取り上げられている。特集時点では52本の総試投数で成功率50.0パーセントをマークしていた八村は、“シャープシューター”としてピックアップされた8人の選手の中で4番目に高い成績となっていた。

3ポイントコンテストは、毎年2月に開催される「NBAオールスターウィークエンド」の中で行われる企画であり、本戦やダンクコンテストに並んでファンの注目を集めている。昨年はタイラー・ヒーロー（マイアミ・ヒート）が優勝し、その前年はデイミアン・リラード（ポートランド・トレイルブレイザーズ）が2連覇を果たしている。他にも、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）やバディ・ヒールド（ウォリアーズ）、クレイ・トンプソン（ダラス・マーベリックス）など、歴代優勝者には優れたシューターの名前が並んでいる。

八村は、ルーキーシーズンの2020年にNBAオールスターの「ライジング・スターズ・チャレンジ」でチーム・ワールドの一員として出場した経験がある。7年目を迎えた今シーズン、3ポイントコンテストの出場が期待される程のシューターに成長した八村だが、果たして“球宴”出演は実現されるか。新たに「アメリカvs世界」のトーナメント戦も決まった今シーズンのオールスターの動向に注目したい。