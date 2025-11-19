◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝 明大―関大（２２日・富士通スタジアム川崎）

明大（関東２位）が１９日、関大（関西３位）戦へ向けてオンラインで会見した。関東リーグのシーズン最多ラン獲得記録を塗り替えたＲＢ高橋周平（４年）＝足立学園＝が「関大戦では２００ヤード走ります」と意気込んだ。

高橋は１１月９日に行われた東大との最終節で２９３ヤードを走り、今季の合計を１４０１ヤードとした。同校の瀬畑圭介選手が１９９９年に打ち立てた記録を２６年ぶりに塗り替えた。そんなエースＲＢの道を切り開いてきたのが強力ＯＬ陣。「明治のＯＬはスピードが速いので走りやすい」と高橋が語るように、対戦相手からも警戒される布陣だ。その一角を務める大木戸勇紀（４年）＝武南＝は「注目されないようなポジションなので、周平が走ってくれてＯＬいいなっていってもらう機会が増えた。うれしく思っています」と感謝を口にした。

高橋は「関西のディフェンスはレベルが高い。明治らしさを出して勝てるように」と決意。初めての甲子園ボウル制覇へ、圧倒的ランでチームを引き上げる意気込みだ。