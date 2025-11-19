ココスの「冬の福袋2026」、4400円分相当のチケットやオリジナルグッズがたっぷり！

ファミリーレストランのココスでは、2025年11月18日10時から「ココス 冬の福袋2026」の予約販売を開始しています。

約4400円相当のお得な食事券付き

お得な食事券に加え、オリジナルデザインのニットバッグに、ティータイムが楽しみになる茶こし付きマグカップやティースプーン、マスキングテープやクリップなどがセットになった充実の内容です。

価格は4840円。

・包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ

『包み焼きハンバーグ』やカトラリー類のノルディック柄がかわいい、冬にぴったりのニットバッグです。

包み焼きハンバーグのビーフシチューソースをイメージしたブラウンが基調で、冬のコーディネートに合わせやすい温かみのある色使いがポイントです。生地に厚みがあり、500mlペットボトルや折り畳み傘も入るサイズで、さらにマチがあるため自立するという使い勝手の良さも魅力的。お散歩やショッピングなど、冬のお出かけシーンで大活躍すること間違いなしです。

サイズは約幅250ミリ×高さ200ミリ×奥行80ミリ（持ち手は含みません）。

・茶こし付きマグカップ

ココスの店舗が英国風のイラストで描かれた陶磁器製マグカップです。陶磁器の程よい重みとレトロなデザインが重厚感と高級感を演出しています。

茶こしが付いていて、飲むときは蓋を裏返して茶こしを置けるので使い勝手も抜群。お気に入りの茶葉で本格的な紅茶を手軽に淹れることができます。

さらに茶こしは取り外し可能なので、お手入れも簡単です。紅茶だけでなく、コーヒーや白湯、ハーブティーなど、その日の気分に合わせて自由にティータイムを楽しむことができます。

サイズは約直径90ミリ×高さ130ミリ、容量は380mlです。

・ティースプーン

ココスのロゴがあしらわれた、ティーポットデザインの柄が特徴的なティースプーンです。

マドラーとしてはもちろん、セットの『ストロベリーハニーティー』などの茶葉の計量にも使えそう。日常のさまざまなシーンで大活躍間違いなしです。

サイズは約幅35ミリ×高さ14ミリ。

・【福袋限定】ストロベリーハニーティー

ストロベリーとハニーの香りづけをした、この福袋でしか味わえないオリジナルティーです。ネパール・カンチェンジュンガ茶園のフェアトレード茶葉を100%使用。

ティースプーン1杯でカップ1杯分の適正量となっていて、手軽に淹れることができます。

ストレートティーとしてはもちろん、ミルクティーにするのもおすすめ。

賞味期限は、27年10月31日。

・マスキングテープ

ニットバッグと同じ、ココスならではのノルディック柄がキュートなマスキングテープです。

ココスカラーのイエローと、ニットバッグと同じブラウンの2個セット。手紙や手帳のデコレーションや、プレゼントなどのラッピング、メモ代わりのシールなどとして使えます。

サイズは約15ミリ幅で、長さは5メートル。

・ゼムクリップ

ココス（COCO'S）の「C」、包み焼きハンバーグ、CoCoプリン、福袋に合わせたティーポットや、ティーカップをイメージしたデザインクリップ5個セットです。

資料やプリントなどを留めるほか、本のしおりとしても便利。使いやすさは残しつつ、ユニークな見た目に仕上げたクリップが、日常に遊び心をプラスしてくれます。

サイズは約25ミリ×20ミリ。クリップの種類によって異なります。

・ココス 冬の福袋お食事券（4000円分相当）

全国のココスで、福袋受け取り後からすぐに使える食事券です。

税抜500円分のお食事券が8枚入っていて、店内飲食の場合は税込4400円分、テイクアウトの場合は税率が異なり税込4320円相当となります。一度の会計で複数枚利用できますが、おつりは出ません。

有効期間は、12月26日から26年6月30日まで。

『ココス 冬の福袋2026』の予約販売期間は11月18日10時から。受け取り期間は12月26日から26年1月6日までです。ひとり3個まで予約可能で、予約時に支払いが必要です。

全国のココス508店舗（Airport Dining関西国際空港店を除く）のレジで予約できます。電話およびWEBでは受付していません。また、数量限定につきなくなり次第終了します。

詳しくは特設ページから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部