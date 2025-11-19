B2¿®½£¤Î¼ã¼êPG¾®·ª±ÍºÈ¤¬¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡ÄÂè3Àá¤òºÇ¸å¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·
¡¡11·î19Æü¡¢B2ÅìÃÏ¶è¤Î¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢¾®·ª±ÍºÈ¤ò±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹Â»½ý¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß24ºÐ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢174¥»¥ó¥Á75¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£³«»Ö¹ñºÝ¹â¹»¤«¤éÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤Ë½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Íâ¥·ー¥º¥ó¤«¤éÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°¤Ë¿®½£¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÏB2¥êー¥°Àï¤Ç5»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ21Ê¬57ÉÃ¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ç¡¢5.2ÆÀÅÀ2.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5.2¥¢¥·¥¹¥È2.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·î15Æü¤ÎÂè3Àá¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤òºÇ¸å¤Ë·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢B¥êー¥°¤Î¸ø¼¨¤Ç¤Ï11·î18ÆüÉÕ¤±¤ÇIL¤ËÅÐÏ¿¡£12·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¿®½£¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¾®·ª±ÍºÈ¡Ä2024－25¥·ー¥º¥ó¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü