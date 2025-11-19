ピザーラの「本格マルゲリータシリーズ」が最大400円オフに！今だけ公式サイト限定で4商品がお得。

宅配ピザのPIZZA-LA（ピザーラ）では、2025年11月19日から12月2日までの期間、公式サイト限定で「本格マルゲリータシリーズ お試しキャンペーン」を実施しています。

Pサイズでもお得に

イタリアのマルゲリータ王妃の誕生日に由来するという、11月20日の「ピザの日」に合わせて開催される今回のキャンペーン。公式サイトの会員限定で、対象の「マルゲリータピザ」各種を、Pサイズ150円オフ、Mサイズ200円オフ、Lサイズ400円オフでお得に楽しめます。

トマトソースとモッツァレラチーズ、バジルのシンプルな組み合わせが特徴のマルゲリータピザ。ピザーラでは、このシンプルなおいしさを特別にアレンジした「本格マルゲリータシリーズ」4商品があります。

対象ピザ

・生ハムの贅沢マルゲリータ〜トマトクリーム仕立て

生ハムと濃厚なトマトクリームが口いっぱいに広がる贅沢な味わいです。

・フレッシュマッシュルームのマルゲリータ〜トマトクリーム仕立て〜

国産のブラウンマッシュルームの芳醇な味わいが広がります。

・水牛モッツァのプレミアムマルゲリータ

水牛のモッツァレラの濃厚なコクと、セミドライトマトの旨みを堪能できます。

・究極のマルゲリータクォーター

水牛のモッツァレラを使った4種のマルゲリータを一度に楽しめる贅沢な1枚です。

特別価格などの詳細は、特設サイトで確認できます。

キャンペーン対象商品のハーフ＆ハーフは割引対象です。他のセットやキャンペーン、クーポン、割引サービスとの併用はできません。

生地タイプによって価格が変わります。販売期間や価格は予告なく変更される場合があります。

東京バーゲンマニア編集部