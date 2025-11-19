ピザーラの「本格マルゲリータシリーズ」が最大400円オフに！今だけ公式サイト限定で4商品がお得。
宅配ピザのPIZZA-LA（ピザーラ）では、2025年11月19日から12月2日までの期間、公式サイト限定で「本格マルゲリータシリーズ お試しキャンペーン」を実施しています。
Pサイズでもお得に
イタリアのマルゲリータ王妃の誕生日に由来するという、11月20日の「ピザの日」に合わせて開催される今回のキャンペーン。公式サイトの会員限定で、対象の「マルゲリータピザ」各種を、Pサイズ150円オフ、Mサイズ200円オフ、Lサイズ400円オフでお得に楽しめます。
トマトソースとモッツァレラチーズ、バジルのシンプルな組み合わせが特徴のマルゲリータピザ。ピザーラでは、このシンプルなおいしさを特別にアレンジした「本格マルゲリータシリーズ」4商品があります。
対象ピザ
・生ハムの贅沢マルゲリータ〜トマトクリーム仕立て
生ハムと濃厚なトマトクリームが口いっぱいに広がる贅沢な味わいです。
・フレッシュマッシュルームのマルゲリータ〜トマトクリーム仕立て〜
国産のブラウンマッシュルームの芳醇な味わいが広がります。
・水牛モッツァのプレミアムマルゲリータ
水牛のモッツァレラの濃厚なコクと、セミドライトマトの旨みを堪能できます。
・究極のマルゲリータクォーター
水牛のモッツァレラを使った4種のマルゲリータを一度に楽しめる贅沢な1枚です。
特別価格などの詳細は、特設サイトで確認できます。
キャンペーン対象商品のハーフ＆ハーフは割引対象です。他のセットやキャンペーン、クーポン、割引サービスとの併用はできません。
生地タイプによって価格が変わります。販売期間や価格は予告なく変更される場合があります。
東京バーゲンマニア編集部