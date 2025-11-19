レイニ新曲「ナイトサーカス」MV公開！初パッケージ作品となる1stアルバム『Act. 0』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

レイニが、3ヵ月連続リリースの第3弾楽曲「ナイトサーカス」を11月19日に配信リリース、MVを公開した。さらに、2026年1月21日に、レイニにとって初のパッケージ作品となる1stアルバム『Act. 0』（読み：アクトゼロ）のリリースを発表した。

■「サーカス」の世界観をモチーフにしたMVでラインダンスを披露

新曲「ナイトサーカス」は、Jazzin’parkのふたりを制作に迎えた90年代クラブジャズフレイバー溢れるミディアムナンバー。同日公開となったMVは、タイトルにもなっている「サーカス」の世界観をモチーフにしつつ、喜劇風のコミカルなシーンも印象的な映像に仕上がっている。レイニと他キャラクターとの掛け合いや、ラインダンスも披露しており、今までには観せたことのない様々な表情を観ることができる作品となった。

■1stアルバム『Act. 0』は全10曲＋ボーナストラック収録

そして、MV公開と併せて発表となったのが、自身初のパッケージ作品となる1stアルバム『Act. 0』の発売だ。CDは全10曲＋ボーナストラックの収録を予定。初回限定盤Aは、この作品のために撮り下ろしたフォトブックと、自身の誕生日8月24日にYouTubeにて行った生配信ライブの映像を完全編集版にて収録したBlu-rayのふたつを特典とする三方背スリーブに同梱した豪華パッケージ。初回限定盤Bは上記Blu-ray＋CD、通常盤はCD Onlyとなっている。

また『Act. 0』というタイトルはレイニ自らが考案したもので、本人曰く「まだ何も始まっていない、まだまだこれから、ここからが本番でスタート」という強くたくましいメッセージが込められている。

■アルバムレコ発イベント開催決定

さらには、その発売を記念し『レイニ 1st album「Act. 0」スペシャルライヴイベント』の開催も発表。会場はSHIBUYA PLEASURE PLEASUREとなっており、チケットも販売が開始。

レイニ単独での公演も今回が初めてとなるので、ぜひこのタイミングでレイニの雄姿を見届けよう。

■イベント情報

『レイニ 1stアルバム「Act. 0」予約リリースイベント』

12/13（土）福岡・HMV&BOOKS HAKATA 店内イベントスペース

12/20（土）大阪・あべのキューズモール 3Fスカイコート

12/21（日）愛知・アスナル金山 明日なる！広場

12/28（日）埼玉・イオンレイクタウンkaze 光の広場

『レイニ 1st album「Act. 0」スペシャルライヴイベント』

2026/01/24（土）東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ナイトサーカス」

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『Act. 0』

