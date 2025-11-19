レイニが、3カ月連続リリース第3弾となる新曲「ナイトサーカス」を本日11月19日に配信リリース。あわせてMVを公開した。

本作はJazzin’parkの2人を制作に迎えた、90年代クラブジャズフレイバー溢れるミディアムナンバー。MVはタイトルにもなっている“サーカス”の世界観をモチーフにしつつ、喜劇風のコミカルなシーンも収められている。レイニと他キャラクターとの掛け合いや、ラインダンスも披露しており、今までには見せたことのない様々な表情を見ることができる作品となった。

さらに、レイニにとっては初めてのパッケージ作品となる1stアルバム『Act. 0』（読み：アクトゼロ）を、2026年1月21日にリリースすることも発表した。CDは全10曲とボーナストラックの収録を予定。初回限定盤Aは、この作品のために撮り下ろしたフォトブックと、自身の誕生日である8月24日にYouTubeで行った生配信ライブの映像を完全編集版にて収録したBlu-rayの2つを特典とする、三方背スリーブに同梱したパッケージとなる。初回限定盤Bは同Blu-rayとCD、通常盤はCDオンリーとなっている。

『Act. 0』というタイトルはレイニ自らが考案したもので、本人いわく「まだ何も始まっていない、まだまだこれから、ここからが本番でスタート」という、強くたくましいメッセージが込められている。

1stアルバムの発売を記念し、『レイニ 1st album「Act. 0」スペシャルライヴイベント』の開催も決定。会場はSHIBUYA PLEASURE PLEASUREとなっており、本日よりチケットの販売もスタートしている。なお、レイニ単独での公演も今回が初めてとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）