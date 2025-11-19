井原鉄道は、今年度に実施した高架橋の耐震補強工事中、湯野駅付近で旧井笠鉄道（両備鉄道）時代のレールを発見したと発表しました。

【写真を見る】「昭和期の地域の足」旧井笠鉄道のレールが出土 加工した記念品を数量限定で販売へ【岡山・井原市】

このレールは昭和期に地域の足として活躍した井笠鉄道の貴重な遺構で、鉄道史的にも価値が高いとされています。井原鉄道では、耐震補強工事完了を記念し、出土したレールを加工した記念品を関係者に配布。また、鉄道ファンや地域住民向けに数量限定で販売することも発表しました。

いつどこで販売？価格は？

「井原鉄道令和7年度耐震補強工事完了記念品」と名付けられた商品は、専用パッケージに出土レールのカット品を収納。長期間土中に埋もれていたため状態は良くないものの、レールの形状がわかる部分を1cm厚にカットし、ブラスト処理後にメッキ加工を施しています。

2025年11月29日、30日に吹田市で開催される「万博鉄道まつり2025」の井原鉄道ブースで先行販売（限定50個）されるほか、2026年1月11日の井原線感謝デーからは井原鉄道の有人駅（清音駅・矢掛駅・井原駅・神辺駅）でも販売されます。

価格は税込み2500円だということです。

井原鉄道では、今回のレール出土を機に、井笠鉄道の記憶を次世代へと継承する取り組みを進めるとともに、地域の歴史や文化を大切にしながら、安全・安心な鉄道運行を目指すとしています。