Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月19日は、Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてバスレフ構造を採用し、リアルで迫力ある低音を実現した、Anker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

11,990円 （20%オフ）

静寂と迫力が共存する、Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」が20％オフ！

“音に入り込む”感覚を追求したいなら、Anker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」は有力候補です。強化されたドライバーとノイズキャンセリング、そして利便性を底上げする新機能によって、シリーズの完成度を一段上へ引き上げているアイテムが20％オフとお得に購入できるチャンスです。

本商品は、9.2mmのダイナミックドライバーを採用し、歪みをおさえながら豊かでクリアな中高音を実現。また、Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてバスレフ構造を採用。内部に設けられた2本のダクトが低音の共鳴を高めることで、リアルで迫力ある低音を実現しています。

前モデルの「Soundcore Liberty 4」のウルトラノイズキャンセリング 2.0から、ウルトラノイズキャンセリング 3.5に進化。環境に左右されず、さまざまなシーンで圧倒的な静けさと没入感を味わえます。

独自の内部構造とアルゴリズムにより、本来軽減しにくい中高音域のノイズも的確に捉え、従来の2倍以上のノイズキャンセリング効果を発揮します。

使いやすさの進化。外音取り込み・マルチポイント接続・バッテリーが“三拍子”そろった実力派

外音取り込み性能も進化しています。「Liberty 4」から左右1基ずつマイクが増加。外音をよりクリアかつ自然に取り込むことができます。

また、新たにLDACやDolby Audioとの併用にも対応。高音質のままマルチポイント接続ができ、仕事・音楽・動画鑑賞などをシームレスに切り替えられるのは嬉しいポイントです。

バッテリーは、イヤホン単体で最大12時間、ケース併用で最大48時間の長時間再生に対応。充電の手間が大きく減り、1日中音楽を楽しめる実用性を備えています。

静寂と高音質、そして普段使いのしやすさまで徹底的に磨いた「Soundcore Liberty 5」は、没入感を求める人はもちろん、長時間の使用や動画視聴が多い人にもフィットする完成度の高い1台。Libertyシリーズの新たな基準になる存在と言えそうです。

11,990円 （20%オフ）

なお、上記の表示価格は2025年11月19日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

