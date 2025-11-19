加藤ミリヤ新曲「One Last Kiss」リリース！第三子出産後初のMV出演も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

加藤ミリヤが、11月19日に新曲「One Last Kiss」をリリース。併せて同曲のMVも公開した。加藤にとって、本作が8月末の第三子出産報告後初のMV出演となる。

■「産後直後とは思えない美しさ」「ますます磨きがかかっている」といった声が多数

本作は、揺れ動く女性の心情やもどかしい想いを綴ったラブソングで、加藤ミリヤならではの切実で繊細なリリックが、多くの女性から共感を集めそうだ。

また、同日公開されたMVでは、とある邸宅で開かれるナイトパーティーを舞台に幻想的な光と影が交差する世界観の中、加藤ミリヤが登場。物語を照らすような歌声と存在感が、映像全体に強いドラマ性を与えている。

最近彼女のInstagramなどでは、「産後直後とは思えない美しさ」「ますます磨きがかかっている」といった声が多数寄せられており、今回のMVでも加藤ミリヤの表現力と美しさに注目が集まりそうだ。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「One Last Kiss」

■関連リンク

加藤ミリヤ OFFICIAL YouTube

加藤ミリヤ OFFICIAL SITE

https://sp.miliyah.jp/i/?

■【画像】「One Last Kiss」MVサムネイル

■【画像】「One Last Kiss」ジャケット写真