タレントの鈴木奈々の“3億円豪邸購入”が話題を集めている。

「鈴木さんは11月17日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に出演。茨城県ではなく東京に3億円の豪邸を購入したと明かしました。1億5000万円を頭金にして、35年ローンを組み、月々の支払いは26万円ほどになるそうです」（スポーツ紙記者）

鈴木はプライベートでは2013年に一般人男性と結婚。茨城からの“通い”で芸能活動を続けてきたが、2021年に離婚している。

まさかの東京での豪邸購入に、X上では驚きの声があがっている。

《久しぶりに景気の良い話を聞いたな》

《成功したんだな…》

こうした声が寄せられる理由を放送作家が語る。

「鈴木さんは帯レギュラー番組などを持っているわけではありません。しかし、バラエティ番組ではよく目にします。出演を依頼される理由は、その人に“強烈な個性”があるかよりも“視聴者にチャンネルを変えられないか”の方が重要です。鈴木さんはまさにそうした存在であり、好感度も高い。コツコツと稼げたのではないでしょうか」

テレビで鈴木を目にする機会は一時期に比べて少なくなったが、芸能人には別の“稼ぐ手段”もある。

「ブレークが落ち着いたあとはテレビに出なくとも営業をこなすことで稼げます。特にお笑い系で、定番ネタや一発ギャグがある方は強いですね。好感度と知名度の高い鈴木さんは、トークショーやPRイベント出演などに適任です。現在は下着ブランド『LUNA』のアンバサダーも務めており、複数のCM出演をしています。かなりの稼ぎがあるのは間違いないでしょう」（前出・放送作家）

鈴木といえば、2024年8月に創価学会の信者であるとカミングアウトしている。

「鈴木さんは創価学会の機関誌である『聖教新聞』の2024年8月6日号の1面に堂々と登場しています。10代のギャル時代からの熱心な信仰を語っています。これまで、芸能界で創価学会の信者がいるのは“公然の秘密”でした。特に人気商売であることを考えると、ファンの反発を気にして隠さざるを得なかったのでしょう。ただ、昨今ではかなりオープンになりつつありますね。2025年6月にはナイツの塙宣之さんが、創価学会青年部のYouTubeチャンネルに出演。彼の1日に密着した動画がアップされています。しかし鈴木さんも塙さんもそれで何か物議を醸したり、ファンが離れるといったことはありません。鈴木さんの、ローン返済も問題ないでしょう」（同前）

鈴木は、テレビでは“おバカキャラ”としてふるまっているが、確固とした“信念”がありそうだ。