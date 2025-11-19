なぜこのクオリティの選手が途中から出てくるんだ！ボリビアは日本の“凄まじい選手層”に戦慄を覚えたに違いない
［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場
北中米ワールドカップの南米予選で、ブラジルを破ったボリビアを相手に３―０で快勝。その試合で際立っていたのは日本の選手層の厚さだ。
開始４分に鎌田大地のゴールで１−０とリードして迎えた日本は、後半頭から右ウイングバックの菅原由勢に代えて、堂安律を投入する。そのレフティは、気迫のこもった守備を披露しただけでなく、好クロスでチャンスを構築。２点目の起点にもなった。
その２点目を生み出したのが67分の三枚替えで、２シャドーに入った町野修斗と中村敬斗だ。堂安にパスを受けた中村が抉ってクロスを供給。ニアサイドに走り込んだ町野がねじ込んでみせた。
キレキレの中村は71分にダメ押し点も奪取。お膳立てしたのが、同じタイミングで１トップに投入された上田綺世で、巧みな裏抜けが光った。
上田はそれ以外にも、相手DFを背負いながら驚異的な身体の強さを生かしてボールを収め、チャンスを構築した。
ボリビア側から見れば、途中から出場した選手が次々に躍動するのだから、たまったものではないだろう。なぜこのクオリティの選手が途中から出てくるんだ――。日本の凄まじい選手層に戦慄を覚えたに違いない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
北中米ワールドカップの南米予選で、ブラジルを破ったボリビアを相手に３―０で快勝。その試合で際立っていたのは日本の選手層の厚さだ。
開始４分に鎌田大地のゴールで１−０とリードして迎えた日本は、後半頭から右ウイングバックの菅原由勢に代えて、堂安律を投入する。そのレフティは、気迫のこもった守備を披露しただけでなく、好クロスでチャンスを構築。２点目の起点にもなった。
キレキレの中村は71分にダメ押し点も奪取。お膳立てしたのが、同じタイミングで１トップに投入された上田綺世で、巧みな裏抜けが光った。
上田はそれ以外にも、相手DFを背負いながら驚異的な身体の強さを生かしてボールを収め、チャンスを構築した。
ボリビア側から見れば、途中から出場した選手が次々に躍動するのだから、たまったものではないだろう。なぜこのクオリティの選手が途中から出てくるんだ――。日本の凄まじい選手層に戦慄を覚えたに違いない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番