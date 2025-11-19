　19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比330円高の4万8970円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては432.30円高。出来高は3242枚となっている。

　TOPIX先物期近は3269.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.92ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48970　　　　　+330　　　　3242
日経225mini 　　　　　　 48980　　　　　+340　　　 49042
TOPIX先物 　　　　　　　3269.5　　　　 +20.5　　　　4221
JPX日経400先物　　　　　 29470　　　　　+175　　　　 200
グロース指数先物　　　　　 674　　　　　　+3　　　　 165
東証REIT指数先物　　売買不成立

