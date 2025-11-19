日経225先物：19日19時＝330円高、4万8970円
19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比330円高の4万8970円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては432.30円高。出来高は3242枚となっている。
TOPIX先物期近は3269.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.92ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48970 +330 3242
日経225mini 48980 +340 49042
TOPIX先物 3269.5 +20.5 4221
JPX日経400先物 29470 +175 200
グロース指数先物 674 +3 165
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
