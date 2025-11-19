ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤¬¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î Âçºå2²óÀï¤ÇMC¤òÃ´Åö¡ª
¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡ÙÂè16Âå²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤¬½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¡Ø»à³Ñ¤«¤é¤Î°ì·â¡Ù¡×¡£
Âè3²ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÎÍ½Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥Ä¤¤Í½Áª¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏËÍ¡¢10·î7Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âçºå2²óÀï¤ÎMC¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËMC¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌ¡ºÍ¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖM¡×¤ÏÌ¡ºÍ¤Î¡ÖM¡×¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ð¤Ð¤¢¤«¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Î¤¦¤Ê¤¸¤Ë¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òçÓ¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ä¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹çÓ¤áçÓ¤áÂç²ñ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¯¤·¤¯¤â¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤â¡ÖM¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¶Ú¤ÏÄÌ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µîÇ¯¤Î¡ØM-1¡Ù¤Ï·àÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÁûÆ°¤ÇÍ¥¾¡¼è¤ê¾Ã¤·¡¢2°Ì¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬·«¤ê¾å¤²Í¥¾¡¡£
¤¢¤Ã¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Í¥¾¡¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆMC¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÎÀ¥¸Í¡ÊÍÎÍ´¡Ë¤µ¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸Í¤µ¤ó¤¬½Ð¾ì¼Ô¤Î¾Ò²ð¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¿Ê¹ÔÌò¤Ç¡¢ËÍ¤¬½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Í¥¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¿Ê¹Ô¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ü¥±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ë¤®¤ä¤«¤·Ìò¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤äÌá¤ë¤È¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÀ¥¸Í¤µ¤ó¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âMC¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÂæËÜ¤ä¥«¥ó¥Ú¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¿Ê¹ÔÌò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤éMC¤ÏÌµÍý¤À¤í¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò³ä¤â¡¢¤µ¤Ã¤½ñ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå2²óÀï¤ÎÅöÆü¤ÏÈÖÁÈÂ¦¤Î¼èºà¿Ø¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢MC¤ÎËÍ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥Ü¥±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö½Ð¾ì¼Ô¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ï¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤È¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤Ä¥¤ì¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤È¤É¤³¤«¤Î»ÔÄ¹¤ÎÏÃ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¹çÊ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Åú¤¨¤â¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½Áª¤È¤Ï¤¤¤¨2²óÀï¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥í¤Î·Ý¿Í¤Ç¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ¡ºÍ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤È¡¢1²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¥³¥ó¥Ó¤ÎÊÒÊý¤¬¥Í¥¿¤òËº¤ì¤Æ¡¢ÉñÂæ¾å¤ÇËÜµ¤¤Î¥±¥ó¥«¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
ËÍ¤¬MC¤ò¤ä¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Ã£¼Ô¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È£³²óÀï¤ËÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¡¢10»þ´ÖMC¤òÌµ»ö¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢À¥¸Í¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¤«¤é¤Ã¤«¤é¤Ë¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡üßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤è¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£´ØÀ¾¤Î·à¾ì¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÙÂçºå2²óÀï¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
»£±Æ¡¿ÇßÅÄ¹¬ÂÀ