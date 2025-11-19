エンゼルス・ウォードがオリオールズへ

米大リーグのエンゼルスは日本時間19日、テイラー・ウォード外野手とオリオールズのグレイソン・ロドリゲス投手の交換トレードが成立したと発表した。ドジャース・大谷翔平投手の元チームメートのウォードは、日本のファンにもお馴染みの存在だった。

ウォードは今季157試合に出場。打率は.228にとどまったが、36本塁打、103打点とキャリアハイの成績を残した。

大谷のエンゼルス時代の同僚ということもあり、日本のファンにとってもお馴染みの存在。トレードでのオリオールズ移籍に、Xでは様々な声が上がった。

「エンゼルス、ついにウォード出しちゃうんだ。 大谷さんと苦楽を共にした仲間がどんどんいなくなっちまうな」

「大谷とウォード この二人にしか出せない独特の雰囲気が好きだった」

「大好きなウォードがエンゼルスからいなくなるのが悲しい」

「ウォードずっと愛してるぞ」

「ウォードまじか びっくり」

「あ〜ウォード移籍かぁ… オリオールズいっても頑張って欲しいな」

オリオールズからエンゼルスに移籍するロドリゲスは今季は右肘故障などで全休。昨季は13勝を挙げた。



（THE ANSWER編集部）