２４年の新潟記念を制したシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内）が２０日付で競走馬登録を抹消し、現役を引退することが決まった。１６日エリザベス女王杯（京都）１３着がラストランとなった。今後は生まれ育った北海道日高町の下河辺牧場で繁殖牝馬になる予定。

竹内正洋調教師は「エリザベス女王杯である程度いい結果が出れば、有馬記念にという話もありました。ただ、厳しい結果でしたし、牧場に返す仕事もあるので。無事に返せることになって良かったです。２歳の頃から調教も動けていたし、心配なところもあったけど、体質も強くなって重賞も勝ってくれました。また、子どもに携われる日が来たらうれしいですね」と話した。

竹内師にとってもシンリョクカは思い入れの深い１頭だ。「シンリョクカと同世代にギョウネン（同じく下河辺牧場生産、由井健太郎オーナー所有馬）という牝馬がいたのですが、レース中の事故で予後不良になってしまい、ずっと申し訳ないと思っていました。ですから、この子（シンリョクカ）は何とか無事に、という思いでした」と述懐する。シンリョクカも２４年４月の福島牝馬Ｓで競走中止のアクシデントがありながら、次走の新潟記念で重賞勝ちを果たしただけに感慨深い勝利となった。

お利口さんだというシンリョクカ。Ｇ１初出走だった２２年の阪神ＪＦ（２着）出走時には、当時幼稚園生だった由井オーナーの娘さんが、木幡初也騎手＝美浦・竹内＝へ「初也くん、乗ってくれる？」と直接電話をかけた『かわいすぎる騎乗依頼』がきっかけで主戦騎手へとなった経緯が話題になったことも。木幡初にとっては昨年の新潟記念が自身のＪＲＡ重賞初制覇となった。