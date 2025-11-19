テレビ東京系「あのちゃんのひろゆき行ってきて！」が１７日に放送され、あのちゃんこと歌手でタレント・あの、２ちゃんねる創始者で実業家・ひろゆき氏が出演した。

同番組は、あのちゃんが「やってみたいけど、できていないこと」を、ひろゆき氏に託すバラエティー。あのちゃんは「ひろゆきを通して僕の欲を満たしてもらう代行ロケバラエティー」と説明した。

ひろゆき氏は、あのちゃんが依頼してきた中から「アンチと直接対決してきて」に挑戦。ＳＮＳなどで、ひろゆき氏の強烈アンチが募集され、特に怒りが強そうな３人と対峙した。

ひろゆき氏が、アンチを公言するクロヤナギ氏から「偏食」である部分が嫌いだと指摘されると、モニターで見守っていた、あのちゃんは「いいだろ。別に！」と爆笑した。

さらにクロヤナギ氏は「（ひろゆき氏が）パスタしか食べない。パスタをほとんど食べてるというところで。そこの偏食って所、やっぱりちょっと嫌いな理由なんですよね」と続けた。

ひろゆき氏は「発信、ちゃんと聞いてるんだったら、うち夕飯１日交代制なんで。僕が作る時と彼女（妻）が作るときがあるので、パスタばっかりは不可能ですよね…。彼女もパスタを作り続けてるのであれば、パスタばっかりはあっても…。僕の発信が根拠で言ってるのであれば、（クロヤナギ氏の見解は）間違ってますよね？」と指摘した。

クロヤナギ氏は「（ひろゆき氏の偏食が）悪い理由というのは、栄養が偏っちゃって免疫力が低下しちゃうんですね。免疫力が低下する恐れがあるんですね」と熱弁。

ひろゆき氏は「えっと…、３日間、食べ物がパスタだと栄養が偏って免疫力が下がるってのはどういう根拠ですか？」と穏やかに指摘。あのちゃんは「（偏食を）心配してくれているのかな？」と苦笑した。

あのちゃんはアンチ対決を終えたひろゆき氏に「もうファンですよね？もはや…。そんなに興味があるっていう」と話すと、ひろゆき氏も「『アンチ』と『嫌い』は別なのかも…。『嫌い』だともう見ないし、携わらないし、関わらないじゃないですか？『アンチ』は興味を持って見てしまうという時点でちょっと違う気が…」と苦笑していた。